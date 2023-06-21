عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 حزيران 2023

الأحبار: مصر في الدوّامة
لودريان يستكشف من دون مبادرة
«القسام» في قلب العمليات الفدائية: ضربة كبرى للعدو انتقاماً لجنين
الديار: موقف فرنسي جديد يحمله لودريان... فريق «8 آذار» يتحدث عن تسوية «غير قريبة»
النهار: لودريان يواجه أوسع "استطلاع" للانقسام اللبناني
البناء: نابلس تعزف بالشهادة لحن جنين… والسيمفونية الفلسطينية تفرض إيقاعها على المشهد الإقليمي / اجتماع استانة الرباعي يناقش خريطة طريق روسية إيرانية لترتيب العلاقات التركية السورية / لودريان لإدارة التوازن السلبي في الاستعصاء وتهدئة التوتر تمهيداً للحوار… بانتظار التسويات /
اللواء: «طبخة الرئاسة» بين باريس والرياض وطهران: انتهت فترة السماح
«حكومة التصريف» منشغلة بالتضامن الوزاري.. وبري وميقاتي يشكوان من تداعيات النزوح السوري
الجمهورية: الرئيس ينتظر تقاطع الداخل والخارج
وزير ينصح لودريان: خذ النازحين ثم إضغط على الأسد براحتك
نداء الوطن: الرياض لباريس: الرئاسة في لبنان شأن سيادي
لودريان في بيروت مُستمعاً: أول الكلام توازن 14 حزيران
l'orient le jour: L’extension du mandat de Salim Sfeir à la tête de l’ABL : questions et réponses