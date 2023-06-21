عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 حزيران 2023

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الأحبار: مصر في الدوّامة

لودريان يستكشف من دون مبادرة



«القسام» في قلب العمليات الفدائية: ضربة كبرى للعدو انتقاماً لجنين



الديار: موقف فرنسي جديد يحمله لودريان... فريق «8 آذار» يتحدث عن تسوية «غير قريبة»

النهار: لودريان يواجه أوسع "استطلاع" للانقسام اللبناني



البناء: نابلس تعزف بالشهادة لحن جنين… والسيمفونية الفلسطينية تفرض إيقاعها على المشهد الإقليمي / اجتماع استانة الرباعي يناقش خريطة طريق روسية إيرانية لترتيب العلاقات التركية السورية / لودريان لإدارة التوازن السلبي في الاستعصاء وتهدئة التوتر تمهيداً للحوار… بانتظار التسويات /

اللواء: «طبخة الرئاسة» بين باريس والرياض وطهران: انتهت فترة السماح

«حكومة التصريف» منشغلة بالتضامن الوزاري.. وبري وميقاتي يشكوان من تداعيات النزوح السوري

الجمهورية: الرئيس ينتظر تقاطع الداخل والخارج

وزير ينصح لودريان: خذ النازحين ثم إضغط على الأسد براحتك



نداء الوطن: الرياض لباريس: الرئاسة في لبنان شأن سيادي

لودريان في بيروت مُستمعاً: أول الكلام توازن 14 حزيران

l'orient le jour: L’extension du mandat de Salim Sfeir à la tête de l’ABL : questions et réponses