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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 حزيران 2023

21
JUNE
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي إن النواب الذين صوّتوا للوزير السابق زياد بارود انطلقوا من كونه خارج الاصطفافات وليس مرشح نصف النظام بوجه نصفه الآخر، وإنه إذا تمّ تبني ترشيحه بدلاً من جهاد أزعور للمهمة ذاتها بالرهان على احتوائهم ضمن اللعبة التفاوضيّة بين طرفي النظام فسوف يقوم النواب الستة بالتصويت لعصام خليفة.


خفايا
قال مصدر حقوقي دولي إن عقوداً أبرمتها شركات علاقات عامة أميركية مع مكاتب محامين دوليين يملك حصصاً فيها عدد من قضاة محكمة لاهاي موّلتها الحكومة القطرية لتحريك قضايا بحق سورية والسعودية ومصر وإن هناك متابعة من جمعيات مكافحة الفساد لهذه الملفات.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس

تسعى دولة ناشطة لتكوين «لوبي نيابي» يتحرك في اللحظة المناسبة لإيصال مرشح لم يُطرح رسمياً بعد الى بعبدا..


غمز

شعر رئيس حزب ضمن تكتل معروف بالامتعاض من إشارات باتجاه تميُّز كتلته عن الكتلة الأكبر في جلسة 14 حزيران..


لغز

ما تزال مفوضية اللاجئين، (والاشارة الى النازحين السوريين) ترفض ليس فقط اعطاء «داتا المعلومات» بل أيضاً المساهمة بتغطية نفقات التيار الكهربائي وخدمات أخرى!

 

 


نداء الوطن: خفايا

يجري حزب بارز استطلاعاً جديداً للتصويت استعداداً لأيّ جلسة انتخابية رئاسية جديدة، بعدما تلقى وعوداً عبر وسطاء بتصويت نواب لمرشح الحزب بعكس خياراتهم السابقة.

 

استقرت جهة قضائية على فتوى لتلافي هدم مخالفات البناء من خلال فرض كفالات بالدولار النقدي على المخالفين ومن ثم مصادرتها لصالح صندوق تعاضد القضاة.

 

تتداول أوساط مرفأ بيروت ووزارة الأشغال أخباراً عن تدخلات لمكتب وزير خدماتي وشقيقه في صفقة أجرتها ادارة استثمار مرفأ بيروت مع احدى شركات التأمين ويقال أنّ العمولات ناهزت المليوني دولار أميركي.

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