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الأنباء الكويتية: إهتمام فرنسي بآخرين مع فرنجبة

21
JUNE
2023
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الأنباء الكويتية: يتضمن جدول زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت اليوم مواعيد مع أربعة أسماء مرشحة للرئاسة اللبنانية وهم: جهاد أزعور، سليمان فرنجية، زياد بارود وجوزاف عون، وذلك بعد لقاءاته الرسمية التي تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي، فضلا عن ممثلي الكتل النيابية والأحزاب الرئيسية الذين سيلتقيهم على غداء عمل في السفارة الفرنسية يوم الجمعة.

 

وبالطبع، ان لقاء لودريان للمرشحين الأربعة «الرئاسيين» سيكون محوره حديث الرئاسة، والعامل الإضافي الذي برر اختيارهم وحدهم من دون باقي الأسماء الرئاسية المتداولة، هو أنهم نالوا أصواتا في جلسة الانتخاب العقيمة الأخيرة.

 

ويأتي هذا الاهتمام الفرنسي بآخرين مع سليمان فرنجبة، نتاج اللقاءات الدولية والإقليمية الأخيرة مع التوجهات الفاتيكانية، الرافضة لتغييب دور بكركي والأحزاب المسيحية الكبرى عن الحراك الرئاسي الفرنسي في مراحله السابقة.

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