إستحالة انجاز الاستحقاق الرئاسي وفق معادلة توافقت عليها باريس مع "حزب الله"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

يصل الى بيروت اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية الاسبق جان- إيف لودريان في مهمة تتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وكشف مصدر دبلوماسي في باريس لـ"نداء الوطن" عن أنّ هناك "شبه اجماع" لدى عواصم القرار على إستحالة انجاز الاستحقاق الرئاسي وفق معادلة توافقت عليها باريس سابقاً مع "حزب الله".

وتأتي هذه الاستحالة، بحسب المصدر، نتيجة الاجماع المسيحي على رفض سليمان فرنجية. وقال إنّ هذا الاجماع "لا يمكن تجاوزه". ما دفع بدوائر أساسية مؤثرة في الادارة الفرنسية الى تجاوز الطرح الفرنسي السابق الى أبعد منه، كالذهاب نحو توفير الظروف لحوار وطني يفضي الى سلة من التفاهمات تقوم على تطبيق الدستور بكامل بنوده، ما يؤدي الى خيار رئاسي توافقي من خارج الاصطفافات الحالية.

وأفاد المصدر أنّ لودريان تلقى نصيحة رئاسية فرنسية بالتخلي في محادثاته اللبنانية عن خلفيته كوزير دفاع سابق عُرف عنه الطبع الحاد، واعتماد اسلوب دبلوماسي لرسم صورة أكثر وضوحاً للمشهد اللبناني.