حزب الله استنكر بشدة الأعمال الوحشية الاسرائيلية: لقد كشفت مواجهات الأمس واليوم يقظة المقاومة الفلسطينية

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صدر عن حزب الله، بيانٌ جاء فيه، "يدين حزب الله العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، ويستنكر بشدة الأعمال الوحشية والهمجية التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة على المخيم وجواره".



ويشيد حزب الله، "بالتصدي البطولي لمقاومي جنين وإخوانهم المجاهدين الذين فاجأوا القوات الإسرائيلية، ووجهوا لها صفعة مؤلمة، واشتبكوا معها لساعات طويلة قبل أن تتمكن من سحب آلياتها المحترقة من ساحة المعركة".



كما يشيد حزب الله، "بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي شمال رام الله، وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وجرح آخرين، وهي تدل على جهوزية المقاومة وقدرتها على ضرب إسرائيل والرد على جرائمه في المكان والزمان اللذين تختارهما".

وأضاف البيان، "لقد كشفت مواجهات الأمس واليوم يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وقدرتها على مواجهة أساليب الغدر الصهيوني وتلقين إسرائيل الدروس والعبر التي ستجعله يفكر مليا قبل ارتكاب حماقات جديدة".



وتابع، "يوجّه حزب الله التحايا كلها لأرواح الشهداء الطاهرة، ويسأل الله العافية للجرحى ولشعبنا الفلسطيني المقاوم النصر والعزة".