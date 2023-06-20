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رفض قاطع من حجار لدولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان

20
JUNE
2023
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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار حول دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان:
بعد الموقف الواضح الرافض لدولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان والذي أعلنه الوزير حجّار في مؤتمرٍ صحافي عقده في 26 أيار، وبعد الإجتماع الذي عقده مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في التاريخ نفسه والذي وعد خلاله بالتشاور مع الأطراف المعنيّة والعودة بخلاصة واضحة للموضوع، إجتمع الوزير حجّار اليوم (20 حزيران 2023) بكلّ من السيد أدوار بيغبيدير ممثّلاً السيد عمران ريزا، السيد إيفو فريجسن، ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، والسيد عبدالله الوردات، مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في لبنان. خلال الإجتماع، أكّد حجّار أنه ما زال على موقفه الرافض لدولرة مساعدات النازحين السوريين. وبما أنه قدّ تمّ التواصل والحوار سابقاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالنسبة لهذا الموضوع، على الجهات المعنيّة إستكمال هذا الحوار مع الرئيس ميقاتي، مؤكّدين رفضنا القاطع لدولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان.

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