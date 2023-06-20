وجود النازحين السوريين بدأ يُثقل على اللبنانيين... ميقاتي التقى وفدًا أوروبيًا: نحن بصدد إعداد خطة

A + A -

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه بعثة بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي، إلى أنّ "المشكلة الأساس في لبنان حاليًا إلى جانب الأزمات السياسية المعروفة تتمثل بأزمة النازحين السوريين، الذين استقبلناهم بكل ترحاب منذ 11 عامًا لكن وجودهم بدأ يُثقل على اللبنانيين".

ولفت إلى "أننا في حوار متواصل مع مختلف الدول الاوروبية ومفوضية شؤون اللاجئين ونشرح لهم هذا الواقع، وبأن لبنان لم يعد في استطاعته تحمّل هذا النزوح خاصة في غياب اي خارطة دولية لعودتهم"، مؤكدًا "أننا في صدد اعداد خطة عرضها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب قبل ايام أمام "مؤتمر دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين"، ونأمل أن يصار الى التجاوب بشأنها".

إلى ذلك، استقبل ميقاتي سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما استقبل سفير مصر ياسر علوي وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي وقت لاحق، التقى ميقاتي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر، وأجريت خلال اللقاء جولة افق عن الاوضاع الداخلية وفي المنطقة ومفاعيل التفاهمات الاخيرة.