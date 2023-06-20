فعاليات واهالي حريقص: متضامنون مع دير عمار برفض مطمر النفايات

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أعرب وفد من فعاليات بلدة حريقص في قضاء زغرتا، زار رئيس إتحاد بلديات المنية ورئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي، عن "الوقوف والتضامن معهم رفضاً لأضرار مطمر النفايات المزمع إنشاؤه ضمن النطاق الجغرافي لبلدة دير عمار".



ونقل الوفد "رسالة تضامن" مع المجلس البلدي وأهالي البلدة، معربا عن "وقوف أهالي بلدة حريقص وجمعية الإنماء والمحبة في البلدة مع أهالي دير عمار والجوار، كتفا الى كتف، لمواجهة مشروع إنشاء مطمر للنفايات في البلدة".



بدوره، شكر الدهيبي موقف فعاليات حريقص، مؤكدا ان "دير عمار والجوار سيواجهون معا المصير نفسه اذا تم انشاء المطمر، لما سيسببه من أضرار صحية وبيئية بحقنا جميعاً".