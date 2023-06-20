المرتضى التقى نظيرته الروسية ووقعا برنامج تعاون للسنوات الثلاث المقبلة

A + A -

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وزيرة الثقافة الروسية اولغا ليوبيموفا، في مقر وزارة الثقافة في موسكو، وبحث واياها برنامجا للتعاون في المجالات السينمائية والموسيقية والفنون التراثية والفولكلورية ومجالات ادارة المتاحف، كما تداولا في احياء الذكرى الثمانين لإنطلاق العلاقات الديبلوماسية اللبنانية الروسية، وفي اجراء اسبوع ثقافي لبناني في موسكو وآخر روسي في بيروت، وفي مشاركة أطفال مبدعين من لبنان في منتدى الأطفال الثقافي الدولي الذي سيعقد في موسكو في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 آب المقبل.



كما وجه المرتضى دعوة الى الوزيرة ليوبيموفا لزيارة لبنان وقد تلقتها بفرحٍ كبير ووعدت بتلبيتها قريبا.