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المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات: حملات اعلامية مفبركة ومبرمجة ضد الوزارة وشخص الوزير وفريق عمله

20
JUNE
2023
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، بيان جاء فيه:

"لما كان الوزير جوني القرم يعمل على تنظيم قطاع الانترنت وضبطه بموجب المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء، دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ فترة، على شن حملات اعلامية مفبركة ومبرمجة ضد وزارة الاتصالات وشخص الوزير وفريق عمله.

من هنا، يهم المكتب الاعلامي للوزير القرم التأكيد على:

- ان ما تقوم به هذه الوسائل الاعلامية ومن يؤازرها لا يمت بصلة الى الحرية الاعلامية التي يحرص عليها الوزير جوني القرم ويقدرها، بل هي حملة تأتي نتيجة تضرر مصالح بعض شركات الانترنت غير الشرعي التي نالت تراخيص وعملت بموجبها بطرق ملتوية.

- ان الوزير القرم وفريق عمله يشددون على ضرورة تحلي جميع وسائل الاعلام بالمهنية والمناقبية وايصال الصورة الصحيحة للمواطن، ويهيبون بكافة هذه الوسائل توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصدرها لا من مصادر جل ما يهمها الاستمرار في مخالفة القوانين وعرقلة تنظيم القطاع.

- ان مكتب الوزير القرم وكافة مكاتب الوزارة مفتوحة امام الجميع من أجل أي استفسار، مع كامل الحرص على القيام بكل الجهود لتيسير القطاع تحت سقف القوانين المرعية الاجراء ومن ضمن توجيهات وتعليمات ديوان المحاسبة والهيئات الرقابية ولتأمين الخدمات للناس، وإن وزارة الاتصالات لن تألو جهدا في تسخير كل امكاناتها المتاحة من اجل اعادة هذا القطاع الى طبيعته وحمايته".

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