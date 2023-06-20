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'رواتب موظفي القطاع العام'... خبير إقتصادي يوضح!

20
JUNE
2023
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أوضح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، أنه "بصرف النظر عن النقاش السياسي الذي سبق انعقاد جلسة مجلس النواب أمس، كان هناك رأي يتحدث عن ابتكار طريقة أخرى لتأمين اعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام. وتأمين هذه الرواتب هو من الضرورات القصوى التي لا نقاش فيها لأن الموضوع حيوي، ولا يمكن إدخاله في البازار السياسي، والأمر ضروري لتأمين استمرارية عمل المرفق العام".

وفي حديث لـ"الأنباء الالكترونية"، قال فرح: "في الشق الاقتصادي هناك تخوف من أن تؤدي الزيادات في القطاع العام التي أقرت حتى أواخر سنة 2023 إلى حالة من التضخم الاضافي وإلى فقدان الليرة اللبنانية من قمتها الشرائية".  وأضاف، "هذا الموضوع كان يمكن أن يكون خطيراً لكن يوجد مجموعة عوامل ممكن أن تخفف منه وتجعله مقبولاً، منها أن إيرادت الدولة ارتفعت خصوصاً استناداً الى رفع سعر الدولار الجمركي وقد بيّنت أرقام وزارة المالية أن الإيرادات كانت نسبتها مرتفعة وبالتالي الأموال المطلوبة بجزء منها ستؤمنها وزارة المالية ولم يعد هناك حاجة لتكبير الكتلة النقدية أو ضخ ليرات إضافية في السوق".  وتابع، "لكن النقطة الأهم هي تأمين الفريش دولار، لأن الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار عبر منصة صيرفة ومن خلال زيادة الايرادات من المرافق العامة في الدولة كالمطار والمرفأ وغيرها أصبح هناك مدخول اضافي بالفريش دولار لوزارة المالية". 

وأشار فرح، إلى أن "هذه الايرادات ستستخدم لتأمين جزء من الدولارات المطلوبة لموظفي القطاع العام عبر منصة صيرفة، وبذلك لا يكون هناك ضغط على مصرف لبنان لأنه لا يستطيع زيادة شيء لأنها ستزيد من الخسائر التي يتكبدها حالياً جراء منصة صيرفة"، مستطرداً "هذه النقطة ستخفف من وطأة التضخم. وبالمقابل ان الكتلة النقدية الكبيرة ستؤدي الي بلبلة في السوق المالي وستبقى مقبولة ومعتدلة وبالنتيجة لا بد من زيادة رواتب القطاع العام". 

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