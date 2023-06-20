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شقير زار بري مع وفد من "تجمع كلنا لبيروت": تشديد على إنتخاب رئيس ووعدنا بفتح وسط بيروت أمام المواطنين

20
JUNE
2023
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زار رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير مع وفد من "التجمع"، رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في مقر الرئاسةالثانية في عين التينة، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة الوطنية لا سيما إستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية.

ونقل شقير عن بري، وفق بيان "التجمع" تشديده على "ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن للنهوض بالبلاد، كما وعد تجمع "كلنا لبيروت" بالعمل على إزالة كل العوائق لإعادة فتح وسط بيروت أمام المواطنين".

شقير
من جهته، قال شقير "كان لي شرف لقاء الرئيس نبيه بري، حيث وضعت دولته الذي يشكل مرجعية وطنية كبيرة في صورة إطلاق "تجمع كلنا لبيروت" الذي إنضم الى القوى والتجمعات والمجموعات السياسية اللبنانية، وانطلاق في رحاب الوطن بإنفتاح وبشراكة وطنية راسخة من أجل بناء لبنان الجديد الذي يكون على قدر طموح وتطلعات كل لبناني".
وأطلع شقير الرئيس بري على "أفكار التجمع وأهدافه الوطنية التي ترتكز بشكل أساسي على الدولة وعلى الشرعية بكل أبعادها، وعلى إتفاق الطائف والعيش المشترك والمناصفة، والتمسك الى ابعد الحدود بالحرية والديموقراطية وسيادة الدولة على كامل أراضيها. وسلمه دولته نسخة عن وثيقة وأهداف تجمع "كلنا لبيروت".

وفي إطار متصل، شدد شقير على "ضرورة إستجابة جميع الاطراف لإجراء حوار وطني صادق لإخراج هذا الإستحقاق المصيري من عنق الزجاجة وإنتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين، خصوصا أن الظروف المأسوية التي تعاني منها البلاد منذ نحو أربع سنوات، تتطلب تضافر جميع الجهود لإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض وإعادة الطمأنينة للبنانيين عبر توفير كل الظروف المواتية لحياة كريمة ومستقبل مشرق يليق بهم".

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