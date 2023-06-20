نصّار: أشكر دولة قطر والمديرين العامين لحّود وأبو حيدر لتوقيعهما عقد المشاركة في إكسبو ٢٠٢٣

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اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار بيانا بعد إعلان وزارتي الزراعة والإقتصاد والتجارة، أنّ المديرين العامين لويس لحود ومحمد ابو حيدر وقعا اليوم عقد مشاركة في "اكسبو قطر ٢٠٢٣"، توجه فيه "بالشكر بداية لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على دعمها ووقوفها الدائم الى جانب لبنان بأصعب أزمته، كما شكر نصار المديرين العامين محمد ابو حيدر ولويس لحود اللذين وقّعا العقد مع قطر بناء على القرار الذي كان قد اصدره، انفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتفويضهما التوقيع، وبعد ارساله الكتاب الذي رفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طالبا منهما التوقيع".

ونوّه "بحرصهما على المصلحة الوطنيّة ودعمهما للعمل المؤسساتي"، وتمنى "التوفيق للوزارات المعنية بهذه المهمة، ما من شأنه ان ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني كما على التبادل الزراعي والتجاري والسياحي بين لبنان ودول العالم بالشراكة مع القطاع الخاص".

وختم نصار بيانه مجدداً التأكيد بأنه" حرص منذ اليوم الاول لتسلمه المهام في وزارة السياحة على تسخير كل طاقات وزارته لاظهار لبنان بأجمل صورة والعمل على اعادة وصل ما انقطع بين لبنان والجوار العربي، انطلاقاً من ايمانه بأن لبنان لا يمكنه الا ان يكون في قلب الحضن العربي حيث موقعه الطبيعي".