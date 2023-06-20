"لافاجيت" تعاود رفع النفايات من مدن أتحاد بلديات الفيحاء...هل حُلت المشكلة؟

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أصدرت شركة "لافاجيت" البيان الاتي: "تعقيبا على بيان الاول بتخفيف وتيرة العمل برفع النفايات من مدن أتحاد بلديات الفيحاء "طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون"، وبعد الإتصالات من قبل المعنيين بالشركة ومشكورين سلفاً من رئاسة مجلس الوزراء ووزير البيئة ورؤساء بلديات الفيحاء، وإدراج بند دفع مستحقاتها على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الأربعاء الواقع في 21/6/2023 وتحسساً من قبل إدارة لافاجيت بما ورد اعلاه من إدراج دفع مستحقاتها على جلسة الأربعاء، عاودت الشركة رفع وتيرة أعمالها وجهوزيتها الى حدها الأقصى برفع النفايات من شوارع مدن الإتحاد منذ الصباح الباكر.

ومجدداً تعتذر الشركة من جميع المواطنين في مدن أتحاد بلديات الفيحاء على تخفيف وتيرة الأعمال بالأمس وتقديم ما هو الأفضل لمدن الإتحاد".