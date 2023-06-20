بيان هام عن إنجاز "الباسبورات"

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صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه: "الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24/02/2023 المتعلق "بآلية تقديم طلب جواز سفر لبناني لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة"، تقبل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر لبنانية وفقاً للأصول دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز الجوازات بمهلة ثلاثين يوم عمل كحد أقصى".



وأضاف، "يمكن قبول طلب إنجاز جواز سفر مستعجل لدى المراكز الاقليمية لمن يرغب بعد استيفاء بدل خدمات مأجورة على أن تنجز هذه الجوازات بمهلة سبعة أيام عمل كحد أقصى".