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للتضامن المطلق مع الزميلة باسكال أبو نادر بعد استدعائها نتيجة شكوى من ميقاتي

20
JUNE
2023
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تستمر محاولات ترهيب الصحافيين الأحرار من قبل المنظومة الحاكمة، لا لشي إلا لجرأتهم في إبداء رأيهم الحر. ففي محاولة جديدة للإلتفاف على قانون المطبوعات بهدف إرهاب الإعلاميين والصحافيين، قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الإستقواء بمكتب جرائم المعلوماتية من أجل الإدعاء على الزميلة في "النشرة" باسكال أبو نادر، التي تلقت إتصالاً من المكتب من أجل المثول في دعوى مقامة منه يوم غد الأربعاء، من دون أن تتبلغ بالمزيد من التفاصيل، في مشهد يؤكد أنه يجهل أصول المهنة.


إن موقع tayyar.org يؤكد تضامنه المطلق مع الزميلة أبو نادر وجميع الصحافيين الأحرار، رافضاً هذا النوع من الممارسات الهادفة إلى التضييق على الصحافيين، لا سيما أن إستدعاءهم، بهذا الشكل، عبر المراكز الأمنية لم يعد أمراً مقبولاً، صوناً لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية، التي دفع اللبنانيون عموماً والإعلاميون خصوصاً ثمناً كبيراً للحفاظ عليها.

ويؤكد tayyar.org قيمه ومبادئه في التمسك بحرية الرأي والتعبير، داعياً إلى أوسع تضامن مع الزميلة أبو نادر، ومشدداً على أن مثل هذه المحاولات لن تثني الصحافيين الأحرار عن إبداء رأيهم.

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