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"تفهّم" أوروبي لقضية النارحين... بوحبيب: ننتظر الحوار

20
JUNE
2023
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قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: "في أيلول 2021 استلمت الوزارة، وكنا نواجه مشكلة تمويل 39 بعثة خارجية تشمل 1050 موظفاً".

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أضاف، "قررنا تخفيض المصروف في كل أنحاء العالم، والموازنة في العام 2021 كانت 95 مليون دولار وأصبحت في العام 2022 77 مليون دولار".

وتابع، "بدأنا تخفيض رواتب الدبلوماسيين، وقد خفضنا مليونين و200 الف، أي ما بين 8 و 9% من قيمة الراتب".

وتطرق بوحبيب الى قضية السفير رامي عدوان المتهم بقضايا تحرش واغتصاب قائلاً: "في 14 الشهر توقف عمله كسفير، والسفارة مستمرة في عملها فيما استلم المستشار الدبلوماسي زياد طعان القيام بمهام السفارة".

وتابع، "في 21 الشهر، يصبح السفير عدوان مواطناً عادياً ويفقد صفته الدبلوماسية".

وعن قضية النازحين، قال: "في الاجتماع مع الأوروبيين لمسنا تفهمّاً لأول مرة بشأن عودة النازحين السوريين الى بلدهم".

واستكمل، "ننتظر الحوار لنرى كيف ستذهب الأمور بشأن هذه القضية".

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