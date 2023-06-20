لجنة تقصي الحقائق تتسلم تقرير القزي في ملف مسبح اميل لحود

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اجتمعت اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية المؤلفة من رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا والأعضاء النواب رائد برو والياس حنكش ووضاح الصادق وبيار ابو عاصي بحضور القاضي جوني القزي بصفته الاستشارية.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من القزي بعد اطلاعه على المستندات والقرارات التي تسلمها من اللجنة والتي كانت حصلت عليها من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الانماء والاعمار.

واعلن ابي رميا ان الاجتماع المقبل للجنة تقصي الحقائق سيكون للتحضير لجلسات الاستماع الى ممثلي المؤسسات والاشخاص المعنيين بملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي.

من جهة اخرى اعلن ابي رميا ان اجتماع لجنة الشباب والرياضة النيابية بعد غد الخميس سيكون بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والمدير العام للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية لمتابعة البحث بآلية اشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت وتشغيلها.