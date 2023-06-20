"صيف واعد"... كم تبلغ نسبة الحجوزات إلى لبنان؟

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أكد المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، أن "الموسم الصيفي سيكون واعداً جداً، وسنشهد ارتفاعاً بنسبة اعداد المسافرين بحوالي 14 الى 15%، ونتوقع ما لا يقل عن مليون و300 سائح خلال الصيف، وهي نسبة ممتازة بالنسبة للمطارات المحيطة بنا التي ما زالت تعاني من تبعات ما بعد جائحة كورونا".



وأشار إلى أن "القدرة الاستعابية لمطار بيروت هي 6 ملايين راكب، وستتوزع جنسيات القادمين ما بين مغتربين لبنانيين يأتون لتمضية وقت مع أهلهم، بالاضافة الى موجة سياح أوروبيين نشهدها منذ العام الماضي مع أعداد كبيرة من الأشقاء العراقيين، متمنياً أن يشهد المطار اقبالاً أيضاً من دول الخليج".



الحسن وفي حديث لـ"صوت المدى"، كشف أن "هناك تنسيقاً متكاملاً بين الاجهزة المدنية والعسكرية وشركات الخدمات الارضية والطيران في مطار بيروت الدولي، وعلماً أن الظروف صعبة ولكن تعاون الجميع وتفاني الجهات المعنية تسهم بشكل كبير لانجاح الموسم السياحي".



وعن التجهيزات الجديدة التي استلمها مطار بيروت، أعلن الحسن هذه التجهيزات هي "أجهزة كشف على حقائب المسافرين جديدة للمطار وهي هبة من الشرطة الفدرالية الالمانية، وسيتم يوم الجمعة الاعلان عنها رسمياً، وهذا من شأنه ليس فقط رفع مستوى الأمن، بل أيضاً اعطاء المزيد من الثقة بالنسبة للمجتمع الدولي، تأكيداً على أن هذا المطار عليه ان يستمر رغم كل الظروف".