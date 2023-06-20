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عملية لـ"شعبة المعلومات" في عاليه... والمُستَهدَف عصابة!

20
JUNE
2023
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صـدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة بلاغ جاء فيه: "بعد أن كَثُرت عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة، ونتيجة المتابعة الميدانية التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الكابلات عن أعمدة الكهرباء والمواسير النحاسية من غرف الكهرباء في بلدة بسوس والمناطق المجاورة".

وأضاف، "على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:خ. خ. (من مواليد العام 2003، سوري)، م. ص. (من مواليد العام 2003، سوري)، ا. خ. (من مواليد العام 2004، سوري)".

وتابع، "أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهم وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء".

واستكمل، "بتاريخ 4-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهم في داخل بؤرة خردة في مدينة عاليه، في أثناء محاولتهم بيع كميّة من الأسلاك الكهربائية المسروقة، وقد تمّ ضبطها وأدوات تُستخدم في عمليات السّرقة. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية من مناطق بسوس وعاليه والبقاع، وأنهم كانوا يبيعون المسروقات في "بؤَر الخردة" في عدّة مناطق".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين".

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