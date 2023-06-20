living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: ترطيب العلاقات الفرنسية مع الموارنة بعد ترشيح فرنسا لفرنجية

20
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: بات واضحا انه لا جلسات انتخاب رئاسية، قبل تظهير الموقف الدولي والإقليمي المستجد، في أعقاب الحراك العربي والغربي الذي تحتضنه باريس، ومن خلال اللقاء الدولي الخماسي، حيال الاستحقاق الرئاسي في لبنان‏.

 

‏ويفترض أن تتضمن جعبة جان إيف لودريان، الموفد الرئاسي الفرنسي القادم إلى لبنان غدا الأربعاء، ملامح هذه المواقف وأن يكون مسمعا وليس فقط مستمعا، كما تروج بعض الأوساط، ‏ولو أنه سيرفع شعاره التقليدي الذي اطلقه، خلال زيارته لبنان في العام 2020، وفيه يقول: «ساعدونا على مساعدتكم»، أي ان الحل يتظهر، بعد وضوح نوايا اصحاب العلاقة.

 

‏وقالت مصادر متابعة ان ضمن مهمة لودريان، إعادة ترطيب العلاقات الفرنسية مع موارنة لبنان، والتي أصابها التصدع، بعد ترشيح فرنسا لسليمان فرنجية، رغم معارضة الكتل النيابية المسيحية الكبرى، كما بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى باريس ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون، حيث قيل إن البطريرك ذكر ماكرون بالعلاقات التاريخية للموارنة ‏مع فرنسا، فأجابه ماكرون بقوله: فرنسا اليوم دولة علمانية.

 

‏وأضاف المصدر: بل ان فرنسا دولة مصالح، وجزء من مصالح فرنسية في إيران.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   