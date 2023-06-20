عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 حزيران 2023

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الأخبار: الضفة: زمن العبوات

باسيل يجدّد رفضه قائد الجيش وفرنجية ويتجاوز ترشيح أزعور: لودريان يحمل خريطة طريق جديدة للرئاسة



شركتان تستأثران بالدعم من مصرف لبنان: حياة مرضى الكلى رهن استنسابية وزارة الصحة







الديار: لودريان في زيارة «المصالح» لا «العواطف» ... إجتماعاته ستشمل الجميع دون استثناء

إلتزام سعودي بالتعاون مع باريس... وطهران للرياض: لبنان خارج البازار الإقليمي

«تشريع الضرورة» يشق صفوف «المتقاطعين»... وجلسات حكوميّة مُتتالية للموازنة



نداء الوطن: أزعور سيخرج عن صمته ومستمر في خوض المعركة الرئاسية

نواب المعارضة يخططون لفتح البرلمان بقوة الدستور



البناء: جنين تضع الكيان أمام تحديات استراتيجية حول مستقبل الضفة… تكرر مسار غزة والجنوب/ المقاومة تحاصر جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة وتفرض عليه الانسحاب مدحورا… مصابا / الجلسة التشريعية تتجاوز التعطيل… وثلاثية فرنسية ايرانية سعودية… وباسيل: لا حل الا بالتوافق/



اللواء: لودريان يلتقي المرشحين للرئاسة.. والترقيات العسكرية تقرّ غداً

الرواتب على السكة قبل العيد.. وباسيل يعتبر ترشيح فرنجية «أزمة وجودية»





النهار: الراعي يستبق لودريان بتبني "وحدة المسيحيين"

الجمهورية: جمود رئاسي إنتظارًا لـ لودريان

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