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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 حزيران 2023

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الأخبار: الضفة: زمن العبوات

باسيل يجدّد رفضه قائد الجيش وفرنجية ويتجاوز ترشيح أزعور: لودريان يحمل خريطة طريق جديدة للرئاسة

شركتان تستأثران بالدعم من مصرف لبنان: حياة مرضى الكلى رهن استنسابية وزارة الصحة

 

 

 


الديار: لودريان في زيارة «المصالح» لا «العواطف» ... إجتماعاته ستشمل الجميع دون استثناء
إلتزام سعودي بالتعاون مع باريس... وطهران للرياض: لبنان خارج البازار الإقليمي
«تشريع الضرورة» يشق صفوف «المتقاطعين»... وجلسات حكوميّة مُتتالية للموازنة

 

 

 


نداء الوطن: أزعور سيخرج عن صمته ومستمر في خوض المعركة الرئاسية
نواب المعارضة يخططون لفتح البرلمان بقوة الدستور

 

 

 


البناء: جنين تضع الكيان أمام تحديات استراتيجية حول مستقبل الضفة… تكرر مسار غزة والجنوب/ المقاومة تحاصر جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة وتفرض عليه الانسحاب مدحورا… مصابا / الجلسة التشريعية تتجاوز التعطيل… وثلاثية فرنسية ايرانية سعودية… وباسيل: لا حل الا بالتوافق/

 

 

 


اللواء: لودريان يلتقي المرشحين للرئاسة.. والترقيات العسكرية تقرّ غداً
الرواتب على السكة قبل العيد.. وباسيل يعتبر ترشيح فرنجية «أزمة وجودية»

 

 

 



النهار: الراعي يستبق لودريان بتبني "وحدة المسيحيين"

 

 

 

 

الجمهورية: جمود رئاسي إنتظارًا لـ لودريان

 

 

 

 

?l'orient le jour: Que se cache-t-il derrière l’appel à des élections anticipées 

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