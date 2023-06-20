أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 20 حزيران 2023

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر دبلوماسي أن تتواصل المساعي الفرنسية السعودية وتتقاطع مع المساعي الجديدة السعودية الإيرانية وأن تواكبها في الداخل اللبناني دعوات لعقد جلسات انتخابية لا تنتج تغييراً في المشهد الرئاسي، بانتظار أن تسفر المساعي الخارجية عن مبادرة واضحة تتوفر لها عناصر النجاح.



خفايا

قال مصدر في فصائل المقاومة بعد التهديدات الصادرة من قادة الكيان بتنظيم حملة عسكرية على شمال الضفة الغربية إن ما شهدته مواجهات جنين هو محطة في سياق تصاعدي لمقدرات المقاومة وإن أي مواجهة مقبلة سوف تحمل المزيد من المفاجآت التي ستثبت أن يد المقاومة هي العليا.



اللواء: أسرار

همس



بات بحكم المؤكد أن الدبلوماسية الرئاسية الفرنسية تتجه إلى عاصمة عربية ناهضة وعاصمة إقليمية متقاربة معها، لإنضاج تسوية الرئيس في لبنان مع متمماتها..

غمز

سرت معلومات عن أن وزارة المال أعدت رواتب ومعاشات العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وأنها ستُدفع عشية عيد الأضحى بعد إقرار قانون الاعتمادات المالية.



لغز

بدأ البحث جدياً ببدائل لمسؤولين بارزين، بصرف النظر عن المسار الرئاسي سواء أُنجز الاستحقاق هذا العام أو في العام الذي سيلي!



نداء الوطن: خفايا

يُقال إنّ بعض كبار الموظفين يرفعون تقارير دورية تفصيلية عن عملهم، إلى مرشح بارز، مع العلم أنّهم محسوبون بالسياسة على فريق خصم.

يتردد أنّ حوالى 12 مركزاً إدارياً، مالياً، وخدماتياً وأمنياً، ليست جميعها من الفئة الأولى، كانت مدار تفاوض بين رئيس تيار بارز ومرشح بارز، قبل أن تتوقف المفاوضات بينهما نهائياً.

يُلاحظ أنّ جدول أعمال مجلس الوزراء لم يعد مقتضباً أو مقتصراً على القضايا الملحة، لا بل بات يشبه جدول أعمال أي حكومة فاعلة، باستثناء البنود المتصلة بالمشاريع الكبرى.