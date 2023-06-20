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نواب المعارضة يتجهون للذهاب الى مجلس النواب من دون انتظار دعوة من بري لإنتخاب رئيس

20
JUNE
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في تطور غير مسبوق، يتجه نواب المعارضة للذهاب قريباً الى مجلس النواب دون انتظار دعوة جديدة من الرئيس نبيه بري، تلبية لمتطلبات الدستور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبهذه الخطوة سيكسر النواب السياديون، بحجم وازن، الحلقة المفرغة من التعطيل الذي مارسه "الثنائي الشيعي" على مدى 12 جلسة نيابية خلت.

 

وعلمت "نداء الوطن" أن هذا التطور، كان موضع درس وتخطيط من 29 نائباً، اعترضوا على انعقاد الجلسة التشريعية أمس في بيان أصدروه، وصفها بأنها جلسة "غير دستورية."

 

وافادت المعلومات أنّ هؤلاء النواب يعملون على زيادة عددهم كي يصل الى حدود الاربعين نائباً، ليذهبوا معاً الى ساحة النجمة، وقد وجهوا مسبقاً الدعوة الى جميع زميلاتهم وزملائهم الى "الالتئام فوراً في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة"، كما ينص الدستور.

 

ووفق مصادر النواب الـ29، فإن مرشح تقاطع المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور ما زال مرشحهم، وهو الذي حاز في جلسة الانتخاب 59 صوتاً مقابل 51 صوتاً نالها مرشح الممانعة سليمان فرنجية.

نداء الوطن
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