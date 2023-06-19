بالصور - يوم ترفيهي طويل في ستوكهولم من تنظيم التيار الوطني الحرّ في السويد

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أقام التيار الوطني الحر في السويد، كما كل عام وجريا" لعادته، يوما ترفيهيا طويلا في العاصمة السويدية ستوكهولم وذلك نهار السبت ١٧ حزيران ٢٠٢٣.

إبتدأ النهار بترويقة لبنانية على الصاج، ومن ثم المشاوي والمأكولات اللبنانية التقليدية على الغداء. تخلل هذا اليوم الطويل نشاطات متعددة للأطفال، كما مسابقات مختلفة للجميع.

شارك حوالي السبعون شخصا في هذا اليوم الترفيهي الطويل وشجعوا منسق التيار في السويد طوني نصر على متابعة هذه النشاطات لما فيها من حاجة لدعم وتثبيت الروابط بين أعضاء التيار و الأصدقاء في مملكة السويد.