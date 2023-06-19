هيئة خبراء السير في التيار: ندعم أي خطوة في سبيل استرداد كرامة الخبير وتأمين لقمة عيشه

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صدر عن هيئة خبراء السير في التيار الوطني الحر ما يلي:

«بعد وصول المفاوضات بين نقابة خبراء السير وجمعية شركات التأمين الى ما لا يرضي الخبراء ولا يؤمن لهم لقمة عيشهم بكرامة و يفيهم تعبهم وتضحياتهم، تقف هيئة خبراء السير في التيار الوطني الحر إلى جانب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتشد على أيديهم مبدية الاستعداد لدعم أي خطوة يرونها مناسبة في سبيل استرداد كرامة الخبير وتأمين لقمة عيشه .

لذلك تدعو الهيئة مجلس النقابة الى عقد اجتماعات مفتوحة لتدارس الأمور وإقرار سلسلة خطوات قد لا يكون أقلّها الإضراب في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.»