وزير البيئة: لم أوقع أي قرار له علاقة بالأملاك البحرية وعلى كل مشروع إجراء دراسة بيئية

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أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين أنه "لم يُوقع على اي قرار له علاقة بالأملاك البحرية"، وشدد في مقابلة أجراها فريق عمل برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، على "احترامه الكلي للقانون، فعلى كل مشروع أن يقوم بالدراسات البيئية اللازمة والمرسوم واضح بهذا الخصوص، ونطلب دائما من أصحاب المصالح إجراء دراسة عن الأثر البيئي لأي مشروع".

واكد أن "هدف وزارة البيئة أن نصل في عام 2030 الى 30 % محميات"، مشيرا الى أن "هناك محميتين في مجلس النواب والعمل جار على محميات أخرى".

وقال: "جميعنا مقتنع بأن "الشط لكل الناس" ونحن في تعاون وتنسيق مستمر مع الجمعيات، والعملُ جارٍ على زيادة المحميات البحرية للمحافظة على التنوع الجيولوجي والغنى الموجود في البحر الذي يبقى متنفسا للناس".