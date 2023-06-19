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البلد العربي الذي يحتضن أكبر عدد من اللاجئين بعد أروبا...تقرير أممي يكشف!

19
JUNE
2023
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كشف تقرير أصدرته المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن لبنان يحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد اللاجئين نسبة الى عدد سكانه بمعدّل لاجئ لكل 7 مواطنين.


وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان "الاتجاهات العالمية: تهجير قسري في العام 2022"، بأن لبنان حل في المرتبة الثانية عالميا في عدد اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه بمعدل لاجئ لكل 7 مواطنين في نهاية العام 2022، بعد أروبا (لاجئ لكل 6 مواطنين) متبوعا من كل من كوراساو (لاجئ لكل 14 مواطنا) والأردن (لاجئ لكل 16 مواطنا) وتركيا (لاجئ لكل 19 مواطنا)، علما أن عدد اللاجئين في لبنان تراجع إلى 818،900 لاجئ في العام 2022 من 845،900 لاجئ في العام 2021 (وفق ما هو مسجل فقط لدى المفوضية).

التقرير الذي سلط الضوء على التهجير القسري حول العالم في أعقاب القمع والحروب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، كشف أن عدد الأشخاص المهجرين بلغ مرة أخرى أعلى مستوى له تاريخيا (108.4 ملايين شخص) مع نهاية العام 2022 مقارنة مع 89.3 مليونا في نهاية العام 2021.

في هذا الإطار، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن نسبة المهجرين حول العالم ارتفعت من شخص لكل 88 نسمة في العام 2021 إلى شخص لكل 74 نسمة في العام 2022.

وقسم التقرير عدد المهجرين حول العالم إلى ثلاث فئات رئيسيّة هي: أشخاص نازحون داخليّا (62.5 مليون شخص؛ 60.56%) ولاجئون (35.3 مليون شخص؛ 34.21%) وطالبو لجوء (5.4 ملايين شخص؛ 5.23%).

وأشار الى أن غالبية اللاجئين قد أتوا من سوريا (6.6 ملايين لاجئ) وأوكرانيا (5.7 ملايين لاجئ) وأفغانستان (5.7 ملايين لاجئ) وفنزويلا (5.5 ملايين لاجئ) وجنوب السودان (2.3 مليون) وميانمار (1.3 مليون).

المصدر: "مستقبل ويب"

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