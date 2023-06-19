سرقت منزل في القليعة …دخلته للمساعدة في الاعمال المنزلية

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صدر عن المديرة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي :

“بتاريخ 8/06/2023، ادعى أحد المواطنين أن مجهولا أقدم على سرقة مبالغ مالية من داخل منزله الكائن في بلدة القليعة وذلك على مراحل عدة حتى وصلت القيمة الإجمالية الى حوالي /4,000/ دولار أميركي، وكادت هذه السرقات ان تسبب خلافات عائلية كبيرة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية حول أفراد العائلة وكل من يتردد الى المنزل المذكور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من الاشتباه بعاملة تتردد الى المنزل للمساعدة بالأعمال المنزلية وتدعى:ه. ج. (مواليد العام 1963، لبنانية) أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدها وتوقيفها.

بتاريخ 13/06/2023، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكورة في محلة القليعة.بالتحقيق معها،اعترفت بما نسب اليها لجهة إقدامها على السرقة من داخل المنزل المذكور وذلك على مراحل متعددة كونها تتردد الى المنزل للمساعدة بالأعمال المنزلية.

أجري المقتضى القانوني في حقها وأودعت المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.