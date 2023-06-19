اكتشافات فسيفساء بيروت على طاولة المعهد الفني الانطوني الدكوانة

A + A -

نظم المعهد الفني الانطوني في الدكوانة ورشة عمل حول فن الفسيفساء (الموزاييك)، في حضور شخصيات روحية فنية وثقافية وطلاب المعهد.

بداية النشيد الوطني اللبناني ومن ثم كلمة مدير المعهد الاب شربل بوعبود الانطوني الذي رحب بالحضور والمشاركين في ورشة العمل وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وشدد على ان "ورشة العمل هذه تندرج في اطار النشاطات الثقافية والفنية التي ينظمها المعهد طيلة السنة"، وقال: "ان نسلط الضوء على الاكتشافات الاثرية لمدينة بيروت وعلى ارضيات التاريخ، معلقات المتاحف، موزاييك بيروت نعني اننا امام تاريخ طويل لحضارات وشعوب مرت على لبنان وهناك اكتشافات قبل الحرب وبعدها تؤكد هذه الحقبات التي وجدت في للعاصمة بيروت ولبنان وهذا يدل على قيمة لبنان الثقافية والحضارية . لبنان الذي نؤمن به ونحبه ونتمنى ان يعود محطة انظار ألعالم".

في الجلسة الاولى تحدث الدكتور هشام صايغ عن ارضيات التاريخ، معلقات المتاحف، موزاييك بيروت.

اما الجلسة الثانية مكتشفات الموزاييك في بيريتوس، والجلسة الاخيرة كانت حول تقنيات الحفاظ على الموزاييك الاثرية .

وفي الختام اسئلة وحوار.