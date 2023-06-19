"بكتيريا كثيفة"... إقفال معمل بالشمع الأحمر

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حصيلة جولة مصلحة الاقتصاد في الجنوب اربعة محاضر ضبط واقفال معمل بالشمع الاحمر.



تابعت فرق المصلحة جولاتها على معامل تعبئة المياه بحضور رئيسة المصلحة ميساء حدرج في محور برج رحال معروب وشحور وتبيّن من نتيجة التحليل الجرثومي لعينة مياه في معروب أنها تحتوي على براز بشري وحيواني وبكتيريا كثيفة وعليه قام جهاز أمن الدولة -مكتب صور - بمخابرة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان الذي بدوره أمر بإقفال المعمل بالشمع الاحمر وتم حجز المعدات والعبوات.



وعمل فريق آخر بمتابعة نتائج العينات في محور المساكن الشعبية وبرج الشمالي والبازورية حيث تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة للمواصفات فتم تنظيم بحقهم محاضر ضبط وتوقيفهم مباشرة عن العمل لحين اجراء التعقيم اللازم واعادة سحب عينات للتثبت من مطابقته. مع الاشارة إلى أنه تباعًا ستظهر نتائج عينات في باقي المناطق.