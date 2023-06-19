سينودس كنيسة الروم الكاثوليك يفتتح ظهر اليوم

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استهل آباء سينودس كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك اجتماعاتهم بخلوة روحيّة ترأسها المطران جورج خوام، على أن تفتتح الجلسات رسميًّا بعد ظهر اليوم، وتنتهي في الرابع والعشرين من حزيران الجاري .

وعلى جدول الاعمال التهيئة للسينودس الروماني حول المجمعية، التهيئة للمئوية الثالثة لكنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك، متابعة عمل لجنة الشبيبة البطريركية، متابعة العمل على تجديد الشرع الخاصّ، انتخاب مطارنة، مواضيع أخرى.

وقد توافد المطارنة من دول الشرق الأوسط ومن بلدان الانتشار للمشاركة في السينودس السنوي الذي يرأسه البطريرك يوسف العبسي بحضور الرؤساء العامّين للرهبانيات