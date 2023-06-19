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توقيف الرأس المدبر لعصابة قامت بأكثر من 50 عملية سطو مسلح

19
JUNE
2023
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بعد سلسلة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع والسطو المسلح تعرضت لها محلات تجارية عدة ومعامل ومقاهٍ (إكسبرس) ضمن محافظة جبل لبنان، نفذتها عصابة مجهولة أفرادها ملثمون ويستخدمون في بعض العمليات نوعاً من المخدر للسيطرة على ضحاياهم، أو يطلقون النار باتجاههم عند شعورهم بالخطر، وقد كان آخر هذه العمليات في ميروبا بتاريخ 14-4-2023، حيث أقدموا على الدخول إلى محل لبيع الألبسة الرياضية وسرقوا من داخله مبلغًا ماليًا، وعند انطلاق جهاز الإنذار في المحل وحضور مالكه، أطلقوا النار باتجاهه ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

وقد سبق هذه العملية دخولهم إلى معمل في بلدة المنصف وشهروا مسدسا حربيا بوجه الناطور ووضع منديل على وجهه وقاموا بتخديره وسرقة أجهزة وعدة صناعية. بالإضافةً إلى تنفيذهم عمليات أخرى مشابهة في عدد من المناطق.

على إثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في أماكن حصول هذه العمليات، وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبر، ويدعى: م.ك. (من مواليد عام 1996، لبناني).

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.

بتاريخ 6-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في الشعبة كمينًا محكمًا في محلة خلدة أدى إلى توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه بالإشتراك مع آخرين، على تنفيذ أكثر من 50 عملية سرقة بواسطة الكسر والخلع من المناطق التالية: الصرفند، صيدا، الزهراني، عدلون، الرميلة، الدامور، الناعمة، خلدة، جونية، الضبية، الصفرا، فاريا، المنصف وميروبا، استهدفوا في خلالها المحال التجارية والمعامل و"مقاهي الإكسبرس".

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".

 

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