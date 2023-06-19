لبنان يحتضن أكبر عدد من اللاجئين بعد أوروبا!

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حلَّ لبنان ثانياً عالمياً في عدد اللاجئين نسبةً الى عدد سكانه بمعدّل لاجئ لكلّ 7 مواطنين في نهاية العام 2022، بعد أوروبا (لاجئ لكلّ 6 مواطنين) متبوعاً من كلّ من كوراساو (لاجئ لكلّ 14 مواطنا) والأردن (لاجئ لكلّ 16 مواطنا) وتركيا (لاجئ لكلّ 19 مواطنا)، علما أن عدد اللاجئين في لبنان تراجع إلى 818،900 لاجئ في العام 2022 من 845،900 لاجئ في العام 2021.

هذه الارقام جاءت في تقرير أصدرته المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) بعنوان “الإتّجاهات العالميّة: تهجير قسري في العام 2022″، وأورده التقرير الاسبوعي الاقتصادي لبنك الاعتماد اللبناني.