رقم خيالي لتحويلات المغتربين "الدولارية" الى لبنان!

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قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.4 مليارات دولار في العام 2022، ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميّاً مَسبوقاً فقط من مصر (28.3 مليار د.أ.) والمغرب (11.2 مليار د.أ.).



وقَدّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان "بـ6.4 مليارات د.أ. في العام 2022ط، ليحلّ بذلك في المركز الثالث إقليميّاً مَسبوقاً فقط من مصر (28.3 مليار د.أ.) والمغرب (11.2 مليار د.أ.).



وبحسب تقديرات البنك الدولي، فقد "تَبَوَّأ لبنان المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثالثة عالميّاً (بعد طاجيكستان وتونغا حيث بلغت نسبة هذه التحاويل إليهما 51 % و44 % من الناتج المحلّي الإجمالي بالتتالي) من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي بلغت 35.7 % في العام 2022 (53.8 % في العام 2021)، مَتبوعاً من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة (21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي) والأردن (10.2 % من الناتج المحلي الإجمالي)".

وأضاف، "متوسّط كلفة التحويلات الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظَّمة التعاون الإقتصادي والتنمية لا يزال عالياً جدّاً بحيث برز لبنان في 2 ضمن أغلى 5 ممرّات لتحويل الأموال".