ألمانيا تسحب سفيرها من بيروت!

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علمت “الأخبار” أن نقل السفير الألماني أندرياس كيندل من بيروت لم يكن روتينيّاً تماماً، بل هناك عوامل كان لها دور في نقله الآن، وليس بعد سنة كما كان يوحي هو لمخالطيه. أهمّ هذه العوامل هو ممارساته المتعجرفة التي أغضبت الكثير من مؤسسات الدولة اللبنانية التي كانت تتعامل معه، بدءاً بوزارة الخارجية التي اشتكت مراراً، مروراً بقصر العدل، وصولاً إلى الحادثة الأخيرة في مطمر الجديدة، حيث تصرف السفير كأنّه “قرِفٌ” من أداء وزارة البيئة. أضف إلى ذلك عشرات التدخّلات المباشرة في السياسة الداخلية اللبنانية وانحياز واضح إلى أقليّة تستهويه، مقابل ازدراء عنصريّ لأكثريّة مكوّنات الشعب اللبناني الطائفية والسياسية. هذه التصرفات تخالف بشكل صريح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لكنّ السفير الألماني لم يأبه لذلك، إذ كان يتصرّف كأنه مندوب سامٍ لا يعلو على كلامه كلام.