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عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 حزيران 2023

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الأخبار: بلدية بيروت: المال السائب يعلّم الحرام

رواتب عشرات آلاف العائلات رهن مزاج القوى السياسية: في انتظار غودو الرئاسة... لودريان!

 

 

 

الديار: لودريان في بيروت الأربعاء...هل ينجح المبعوث الفرنسي «المجرّب» في التقريب بين طرفيّ النزاع؟
أجواء القمّة الفرنسيّة ــ السعوديّة ستظهر في مُحادثاته... هل تطلب باريس أن يحصل الحوار اللبناني فيها؟
رواتب مُوظفي القطاع العام رهن مُشاركة «التيار الوطني الحرّ» على أساس «تشريع الضرورة»

 

 

 

النهار: "في انتظار لودريان" عض الأصابع على أشدّه

 

 

 

 

الجمهورية: مهمة لودريان: طرح قائد الجيش

 

 



نداء الوطن: لودريان يصل الأربعاء بلا مشروع حوار أو "سان كلو" جديد
الراعي: 14 حزيران إنتهاك للدستور بدم بارد

 

 



اللواء: «توجُّس مسيحي» من مهمة لودريان قبل غداء السفارة!
مصير الرواتب يتقرَّر في الجلسة التشريعيَّة اليوم.. والراعي يصف جلسة 14 حزيران بـ«المهزلة»

 

 


البناء: بوريل من القاهرة: لن نشارك بالمبادرة العربيّة نحو سورية قبل رؤية نتائج ملموسة… لكننا منفتحون/ لودريان الأربعاء للاستماع حول المخارج المقترحة… والحوار والانتخابات المبكرة على الطاولة/ الجلسة التشريعيّة تنتظر مشاركة التيار الوطني الحر أو بعض نوابه لتأمين النصاب… والرواتب/

 

 

 

l'orient le jour: Geagea à « L’OLJ » : Jihad Azour est « notre troisième voie »

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