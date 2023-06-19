أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الموقف من المبادرة العربية تجاه سورية هو عدم التعطيل وعدم المشاركة بانتظار تبلور إشارات على نجاح المبادرة تتيح الانتقال الأوروبي إلى الانخراط في المبادرة. ووصف الموقف الفرنسي بالإيجابي والموقف الألماني بالسلبي.



خفايا

توقع مصدر دبلوماسي أن تطغى على كل المساعي الدولية والإقليمية لفترة مقبلة حالة الاستماع الى الأطراف اللبنانية حول المخارج التي تقترحها لكسر الجمود الرئاسي. ورجّح أن تتبلور ثلاثة مخارج في التداول مرشح ثالث هو قائد الجيش وحوار تستضيفه دولة صديقة والانتخابات النيابية المبكّرة.





اللواء: أسرار

همس

يعتبر قطب حزبي أن الخطوة الأولى على طريق الحوار الجدّي هي إستعداد طرفي المعارضة والممانعة للتخلي عن مرشحَيْهما والخوض في نقاش حول مرشح ثالث!



غمز

رفع مغترب متموِّل مقيم في الخارج، بعد جلسة الأربعاء، «تعرفة» الإنتخابات الرئاسية إلى مليون دولار للناخب الواحد!



لعز

برز إسمان من عائلة شوفية عريقة على لائحة الترشيحات الرئاسية، وذلك بعد إنتشار التكهنات عن إحتمال البحث في مرشح ثالث!

نداء الوطن: خغايا

يتردد أن باريس هي أقل الدول حماسة لمرشح رئاسي غير مدني.

يرفض وزير في الحكومة الحالية أي رأي مخالف لرأيه في وزارته أو أي انتقاد قد يتعرّض له، كما يحكى عن قيامه بتخصيص نجله بعقد استشاري مع احدى الجهات المتعاقدة مع الوزارة.

جالت شخصية سياسية على عدد من مساعدي قيادات 8 آذار عارضة عليهم إعادة رسم جبهة سياسية تشمل نواباً من «كتلة الاعتدال» ومنشقين عن «التيار الوطني الحر».