باريس منفتحة على ترشيحات أخرى

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تشير المعلومات، إلى أنّ ما رشح من الإدارة الفرنسية، يدلّ على أنّ باريس صارت منفتحة على طروحات وخيارات وترشيحات أخرى انطلاقاً من العقم الذي أصاب مبادرتها. ونفت ما تروّج له جماعة الممانعة في شأن الموقف الفرنسي الرئاسي، فقالت ان "فرنجية بات نصف الحقيقة".

وبحسب المعلومات أيضاً، فإن الاميركيين الذين دخلوا في عملية البحث عن حلول للأزمات في لبنان، صاروا في قلب الصورة ولم يعودوا غير مبالين، كما كانوا من قبل.

أما الفرنسيون الذين تشاوروا مع السعوديين، في لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان حول الدور الايراني، قاموا بهذه الخطوة لتوسيع نطاق الحوار الذي يمهد لعودة اللجنة الخماسية إنطلاقاً من التطورات.

وفي صلب هذا المشهد الجديد، وإنطلاقاً من الدور الحالي للبطريرك الراعي بعد زيارته الاخيرة للفاتيكان الذي يدفع للحل بقوة في لبنان، صار واضحاً انه لن يكون هناك رئيس في لبنان ضد إرادة مسيحييه.