قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في المنية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "كثرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة الدراجات الآلية من محلة المنية.

على إثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورط بعمليات السرقة المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو المدعو: م ، ز (من مواليد العام 2004 لبناني).

بتاريخ 13-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في المحلة المذكورة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية في المنية وجوارها.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".