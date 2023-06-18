نصار زار بالوع بلعة في شاتين المدرج على خريطة السياحة البيئية

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زار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار بلدة شاتين في قضاء البترون، وكان في استقباله قائمقام البترون روجيه طوبيا المكلف بمهام رئاسة بلدية شاتين، في حضور رئيس بلدية بلاط عبدو العتيق، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب، كاهن الرعية الخوري بطرس مراد وعدد من موظفي البلدية وأهالي البلدة.

وكانت محطة لنصار في بالوع بلعة (بعتارة) حيث سلم طوبيا قرار نصار رقم 43/2023 والذي قضى بإدراج بالوع بعتارة - بلعه في بلدة شاتين على خريطة السياحة البيئية والترويج له محليا ودوليا.

وشكر طوبيا نصار، مقدرا جهوده في تعزيز القطاع السياحي في لبنان. وكانت كلمة لنصار نوه فيها "بأهمية هذا المعلم السياحي الذي يستحق تسليط الضوء عليه وعلى كل المعالم السياحية في لبنان"، مشددا على "ضرورة تعريف السائح اللبناني والعربي والأجنبي عليها".

ومن شاتين توجه نصار وطوبيا والحضور إلى بلدة تنورين، وكانت جولة على الكنائس الأثرية حيث اطلع على أهميتها التاريخية. وأعرب عن إعجابه بجمالها وما تحمله من تاريخ مهم يستحق الاهتمام وتسليط الضوء عليه.