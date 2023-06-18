أبو زيد رعى رالي جزين بنسخته ال ١١ : لبنان سيقوم من محنته

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كشف النائب السابق أمل أبو زيد على هامش رعايته رالي جزين في نسختة الـ 11 الذي انطلق اليوم "عن التحضير لاقامة معسكر لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين ودورة عالمية لكرة الطاولة".

واعتبر في تصريح "ان لبنان سيقوم من محنته الحالية بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية يملأ الفراغ المؤسساتي ويضع لبنان على سكة النهوض الاقتصادي والاجتماعي"، وقال :

"مهما حصل في لبنان سيبقى هذا البلد لنا جميعاً ونحن مدعوون للتفكير بطريقة موضوعية ووطنية لإنقاذ البلد".

وعن الأنشطة الرياضية التي تشهدها جزين قال :

"إن رالي جزين بات محطة سنوية منتظرة وهو مساحة رياضية لمحبّي السرعة في القيادة ضمن معايير السلامة العامة والاحترافية"، ودعا "الشباب اللبناني إلى الانخراط في الرياضة اكثر"، وكشف "أن منتخب لبنان الذي يتحضر للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة سوف يقيم معسكراً في مجمّع خليل وليندا سليم في جزين لمدة اسبوع"، آملاً "ان يحفّز هذا الامر الشباب في جزين على ممارسة هذه اللعبة والاحتراف فيها أكثر"، وسأل : "ما الذي يمنع جزين من أن يكون لديها فريق يمثلها في بطولة لبنان لكرة السلة".

وتابع : "بالإضافة لكل هذه الأنشطة ، سوف تستضيف جزين دورة عالمية لكرة الطاولة في نسختها الثانية بمشاركة لاعبين محترفين من كل أنحاء العالم وهذا الامر مدعاة فخر لنا ولأهالي المنطقة".