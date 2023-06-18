كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار في الحرارة، يحتمل تساقط أمطار خفيفة متفرقة.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبياً حتى يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجيًا.

الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة كما تنشط الرياح أحياناً.



الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار في الحرارة، يحتمل تساقط أمطار خفيفة متفرقة.



الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية كما يحتمل تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق فجراً خاصة في المناطق الشمالية.



الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.