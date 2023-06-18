السّيّد: عند جوع الناس مش بس بتْطير المبادئ بتْطير انتَ قبْلها!

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غرّد النائب اللواء جميل السيد في حسابه عبر تويتر وقال: "داً جلسة لمجلس النواب، فيها موضوعان يتعلقان بإجازة نفقات مالية إستثنائية للحكومة لدفع رواتب وتعويضات الموظفين والاساتذة والعسكريين والمتقاعدين كون موازنة ٢٠٢٣ لم يتم إقرارها."

وأضاف: "وإذا تعطّلت الجلسة فلا رواتب لكل هؤلاء حتى آخر السنة!! بعض الكتل النيابية قد تقاطع الجلسة بحجة أنها مخالفة للدستور مع حكومة مستقيلة وغياب رئيس للجمهورية!!"

وأكمل: "لكن عندي سؤال، يمكن إنت النايب المقاطع للجلسة تكون شبعان ومش عايز معاشَك الشهري، لكن شو بتعمل بكُل هالناس يللي معظمهم عايشين على رواتبهم؟!"

وختم السيد: "أوعا تقلّي إنك مقاطع لأنو عندك مبدأ وحاطط الدستور فوق راسك، حبيبنا، عند جوع الناس مش بس بتْطير المبادئ، بتْطير انتَ قبْلها…"