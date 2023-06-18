خاص- مصادر تستغرب الحديث عن "انتصار": "هل سنعيش ٦ أشهر فراغ مقابل الحلم بزيادة رصيد فرنجية"؟!

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استغربت مصادر سياسية عليمة بحركة الثنائية الشيعية تصوير حصول رئيس "المردة" سليمان فرنجية على ٥١ صوتاً كأنه "انتصار" كبير، وقالت ضاحكة إنه إذا كانت هذه هي الرهانات فإن اللبنانيين سيعيشون ٦ أشهر جديدة من الفراغ نتيجة أمل "الثنائي" بكسب صوتين أو ثلاثة لزيادتها إلى رصيد فرنجية.

وتقول المصادر إن كل هذا المسار الخاطئ للثنائي بدعم فرنجية سببه إصرار حزب الله على شعار "عدم الإختلاف مع رئيس المجلس نبيه بري"، معتبرة أنه أوصل نفسه إلى مأزق كان يمكن تجنبه، خاص في ظل رد الفعل المسيحي العارم.

كما استغربت هذه المصادر طريقة تعاطي حزب الله مع التيار الوطني الحر في مسألة ترشيح فرنجية، متساءلة عن الفائدة من خسارة حليف له تمثيل كبير في البيئة المسيحية وبعد كل ما تعرض له "التيار" وخاصة رئيسه الوزير جبران باسيل، من خلال منطق الفرض والإصطفاف بري.