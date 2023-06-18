من باريس الى طهران.. هوية الرئيس قبل الاضحى؟

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بين الاليزيه والكي دورسيه في باريس، وبكركي وساحة النجمة في بيروت، دارت خيوط اللعبة الرئاسية اللبنانية، خلال الساعات الماضية وسط ترقب الساحة الداخلية لمفاعيل الحركة الاقليمية والدولية، غير العادية، وسط تسريبة يتيمة عمل الكثيرون على معرفة مصرها وسره، عن موعد الجلسة الـ13 في غضون ايام، لتكون عيدية الاضحى رئيس جديد.

ووفقا لمصادر مطلعة لـ”الديار” فإن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون – وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يتطرق الى الاسماء، بل الى البرنامج الواجب على العهد الجديد السير فيه، حيث كان اتفاق تام على ضرورة اجراء اصلاحات سياسية تستبق تلك الاقتصادية، لاعادة العمل الى المؤسسات الدستورية، والى الحياة العامة في لبنان.

وكشفت المصادر ان كان ثمة اتفاق على ان التعطيل المستمر والمقصود ايا كان المتسبب به امر مرفوض ولا يمكن التسليم به، وان اتفاقا حصل على ضرورة استمرار خطوط التواصل مفتوحة مع حارة حريك، وان وفقا لمقاربة جديدة فرضتها التغييرات في موازين القوى، معتبرة ان التيار الوطني الحر تمكن من فك عزلته، وهو ما سيترجم في ادراج قيادته على جدول مواعيد الموفدين الدوليين.

ووفقا للمصادر فإن الرئيس الفرنسي ابدى استعداده لمزيد من التعاون مع الرياض في ما خص الملف اللبناني بكل جوانبه، مؤكدا على دور الرياض في عملية النهوض والانقاذ، وبالتالي ما يستدعي تامين مصالحها القومية، مشيرا الى ان فرنسا ليست طرفا مع احد بل هي على مسافة واحدة من كل الاطراف.

ورأت المصادر انه استناداً الى الاجواء التي وصلت الى بيروت، فان المسار الذي ساد طوال الفترة الماضية في ادارة جلسات الانتخاب ومسارها ومصيرها لم يعد نافعا، وهو مرفوض دوليا تماما، وبالتالي لا جلسات بتطيير نصابها في الدورة الثانية، وهو ما سينقله لودريان بصراحة ووضوح باسم “الخماسي”. وختمت المصادر ان التوجه العام هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ ارفع المناصب وتكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة.

موجات التفاؤل تلك المتسللة من “خرم ابرة” الاتصالات الخارجية والاقليمية، ولئن لم تنتج رئيسا في جلسة الاربعاء، الا انها لا تزال على وتيرتها المرتفعة، حيث الاصرار الدولي على ابقاء الضغوط ورفع منسوبها، مادة اتفاق اطراف المعارضة بالاوكسيجين، للابقاء على الستاتيكو المحقق، للانتقال الى المرحلة الاخيرة من الحل.