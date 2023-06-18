عناوين الصحف ليوم الأحد 18 حزيران 2023

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النهار: الأزمة في انتظار المخارج من الخارج!

الديار: «جلسة انتخاب» بعد ظهور نتائج جولة لودريان وكلام لبري عن انتظار تحرك عربي ــ دولي

الفراغ قاتل للمؤسسات والاقتصاد... الراعي لا نُفضّل أحداً على أحد

التمديد لسلامة مطروح في الكواليس وسيناريوهان مطروحان على الطاولة



الأنباء الكويتية: لودريان في بيروت الأربعاء.. وطرح الانتخابات المبكرة بين الجد والإلهاء

الحراك الديبلوماسي لم يتوقف وسلة حلول بوجوه جديدة: الخازن للرئاسة ومنصور للحكومة



الشرق الأوسط: السعودية وإيران... محادثات «واضحة وإيجابية»

بن فرحان في طهران ورئيسي يتلقى دعوة لزيارة المملكة





الوطن السورية: كلام عن تعهدات مالية سخية في «بروكسل7» والأمم المتحدة: قد نقطع المساعدات عن ملايين السوريين بعد أسبوعين! … دمشق: محاولات النيل من مواقفنا والتدخل في شؤوننا الداخلية لن تنجح سياسياً