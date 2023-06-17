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الاقتصاد والتجارة: لسعر توجيهي لشراء موسم القمح ووضع شروط أمام استيراد هذه السلعة!

17
JUNE
2023
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عقد اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بين وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن وأمين سلام، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود والمدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر وخبراء من الوزارتين. وتم الإتفاق على وضع آلية لشراء محصول القمح من الانتاج الوطني بصنفيه الطري والصلب والشعير من المزارعين مباشرة، على ان يحدد السعر بعد عرضها على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لإقرارها.

وجرى الإتفاق على تفعيل اللجان المختصة واشراك خبراء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وباقي الشركاء من الوزارات المعنية، لما فيه خير للاقتصاد الزراعي بشكل خاص و الاقتصاد اللبناني بشكل عام.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ان تضع وزارة الاقتصاد والتجارة ضوابط امام استيراد زيت النخيل، على أن يتابع هذا الموضوع من خلال الفنيين في الوزارتين، لما فيه خير للاقتصاد اللبناني وللزراعات الصناعية و الزراعة اللبنانية، مما يؤمن حماية للمنتج اللبناني.

وقدمت وزارة الزراعة كتابا الى وزير الاقتصاد حول وضع بعض الضوابط عند استيراد زيت النخيل، الذي يستخدم في صناعة الاجبان والالبان باستبداله بمكونات الحليب الاساسية وطرحه في الاسواق بتسميات مختلفة مخالفة للمواصفات القياسية اللبنانية.

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