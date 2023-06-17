living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المحامي اسكندر نجار يطلق من كسروان حملته الانتخابية لمركز نقيب المحامين!

17
JUNE
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اطلق المحامي اسكندر نجار حملته الانتخابية لمركز نقيب المحامين من كسروان خلال لقاء حاشد ضم نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار واعضاء مجلس نقابة المحامين الحاليين والسابقين واعضاء من لجنة ادارة صندوق التقاعد ومجموعة كبيرة من محامي كسروان، ومن بينهم النائب السابق نعمة الله ابي نصر.
بعد الترحيب بالحضور، ذكر الدكتور نجار بالعلاقات المتينة التي تربطه بكسروان، مشدداً على ضرورة ان تبصر محافظة كسروان-جبيل النور تطبيقاً لفكرة اللامركزية الادارية. وقال : "خلال السنتين التي امضيتها في مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار ، الذي لا يهدأ ولا يستكين، تعلمت الكثير. ومع زميلاتي وزملائي في المجلس، توطدت العلاقة حتى اصبحنا فريقاً واحداً هدفه تخطي الصعوبات التي تواجهها مهنة المحاماة. جئنا الى هذا المجلس في اصعب ظرف بتاريخ النقابة، الا اننا، على رغم كل العقبات، قمنا بانجازات عديدة..." وبعد ان استعرض اهم هذه الانجازات، اشار الى ان الخبرة التي اكتسبها كعضو في مجلس النقابة ومن خلال محاضرات التدرّج التي يرأسّتها (وقد نظم ١٥٠ محاضرة وندوة تقريباً في بيت المحامي) وكمسؤول عن علاقات النقابة مع المناطق وكمقرّر لقضايا أتعاب المحامين، تشكل، إلى جانب خبرته المهنية طوال أكثر من 30 سنة وحسن علاقاته مع المحامين ، دافعاً لترشحه لولاية جديدة ولمركز نقيب لخدمة النقابة والمحامين.
ثم عرض الاستاذ نجار الخطوط العريضة لبرنامجه الشامل، مشدداً على ان المهم في الخطة التي رسمها تحسين أوضاع المحامين والبحث عن طرق تمويل محلية وخارجية، والسعي إلى تأمين عودة العمل الطبيعي الى الدوائر الرسمية كون هذا الوضع يشل نشاط عدد كبير من المحامين. واضاف : "شعاري هو : " لنقابة جامعة ومتطوّرة." جامعة، لأن النقيب يجمع ولا يفرّق وهو في خدمة جميع المحامين من دون تمييز طائفي أو سياسي أو حزبي. إن إختيار النقيب يجب ان يتم على أساس سيرته وبرنامجه ورؤيته لأن النقيب ليس رجل سياسة ولا يطلب منه ان يكون حزبياً. النقيب هو للجميع، وأنا في النقابة حرصت وأحرص على ان اتصرف بحكمة وتبصر وحيادية واستقلالية من دون زجّ النقابة في اعتبارات سياسية هي بغنى عنها . ولكن هذا لا يعني ابداً تجاهل القضايا الوطنية . فالنقابة مدعوة لإتّخاذ مواقف وطنية عندما تكون المؤسسات معطلة أو عندما يُنتهَك الدستور أو في قضايا كبرى كقضية إنفجار المرفأ أو قضية النازحين السوريين.
" متطورة " ، لأن العمل النقابي هو إستمرارية وتطور ، فعلينا الإنطلاق من الأسس المتينة التي وضعها سعادة النقيب ، بالتعاون مع مجلس النقابة ، مع اضافة إقتراحات جديدة لحلّ المشاكل التي تعاني منها مهنة المحاماة .
ان النقيب الذي ينكر انجازات سلفه يكون حتماً نقيباً فاشلاً.
أني أعي تماماً صعوبة المرحلة، ولكنني أحب التحدّيات. اعتبر نفسي رجل افعال، احب العمل بجدّية وسرعة وإندفاع ، وقد اثبت ذلك في مجلس النقابة كما في وزارة الثقافة عندما كنت مستشاراً لعدّة وزراء ثقافة..."
وختم قائلاً : "في هذه الدورة ارتفع عدد المرشحين لمركز نقيب وللعضوية، منهم من المستقلين ومنهم من الحزبيين ، وهذا دليل ديمقراطية وعافية . المهم إن يصل المرشح الأفضل لأن مهنة المحاماة لا تزال في غرفة العناية الفائقة وهي بحاجة لدم جديد ولطبيب جراح لديه الحكمة اللازمة والخبرة الكافية، ويكون قادراً على إيجاد العلاج السريع ليشفي جسم المحاماة من الأمراض التي تصيبه." وفي النهاية، تمنى الاستاذ نجار نيل ثقة المحامين ودعمهم، مؤكداً انه سيخوض المعركة حتى النهاية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   